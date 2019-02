Giornata lentezza, cos’è?/ I sette motivi per celebrarla

Cos’è la giornata della lentezza? La campagna sostenuta da Unione Italiana Food specifica in sette punti come provare a rallentare la giornata. A coordinare lo studio sono stati Silvia Migliaccio, medico nutrizionista e docente dell’Università del Foro Italico di Roma, e Paola Medde, appartenente all’Ordine degli psicologi del Lazio. Il risveglio lento non è di certo un alibi per chi vuole iniziare al meglio la giornata. L’unico vero segreto è prendersi il tempo necessario per stare al meglio. Al primo posto c’è quello di fare colazione e di dedicarci il giusto tempo, visto che in media gli italiani si prendono appena 10 minuti, il 20% addirittura 5. Quindi non è importante solo cosa mangiare, ma anche cercare di vivere con equilibrio i pasti riuscendo a dedicargli il tempo necessario. Vedremo dunque come verrà celebrata domani questa giornata che servirà molto per sensibilizzare le persone in merito.

Giornata lentezza, cos’è? Parlano gli esperti

Gli esperti hanno parlato in merito alla giornata della lentezza, spiegando cos’è. Silvia Migliaccio, medico nutrizionista e docente all’Università del Foro Italico della capitale, ha spiegato come riportato da Ansa: “La colazione è indispensabile per la ripresa di funzioni psichiche e fisiche. Deve essere appagante e fornire nutrienti energetici. Ci deve essere soprattutto il consumo di carboidrati, prevalentemente complessi, devono costituire il 70%. Proteine e una piccola quantità di grassi, oltre ad acqua, vitamine, sali minerali e antiossidanti. Si possono scegliere pane, biscotti, fette biscottate o muesli con latte o yogurt e una porzione di frutta di stagione“. Paola Medde, dell’Ordine Psicologi italiani, ha spiegato: “Prenderci del tempo può aiutarci ad affrontare la giornata in modo più attivo e sereno. Il ritmo naturale del corpo non contempla bruschi risvegli”.

