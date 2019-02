Talassemia, il paziente “Terapia genica mi ha cambiato la vita”/ Primo trial clinico con successo

Continuano gli studi sulla talassemia con una svolta importante dal punto di vista della terapia genica che un paziente sottolinea come gli abbia cambiato la vita. L’ingegnere Carlo Dettori, di Sassari, ha voluto raccontare lo studio sulla sua patologia a Il Fatto Quotidiano. Questo è il primo trial clinico di livello internazionale che ha portato ad evidenze positive sui pazienti. Questo è stato realizzato grazie ai ricercatori del San Raffaele di Milano e dell’Istituto Tiget sicuramente due centri all’avanguardia per questo tipo di terapia genica. La patologia è diffusa nell’area mediterranea e conta oltre settemila persone affette in Italia e Carlo Dettori è il primo ad essere sottoposto a questo trial clinico. La ricerca lo aveva portato a sottoporsi nel 2015 a terapie presso l’Università Vita-Salute Sr dal gruppo di ricerca curato dal docente Giuliana Ferrari. Risultati molto convincenti questi che fanno ben sperare anche in vista del futuro.

Talassemia, il paziente “Terapia genetica mi ha cambiato la vita”: le parole di Carlo Dettori

Carlo Dettori, paziente curato per la talassemia grazie a una terapia genica, ha parlato a Il Fatto Quotidiano di quanto accaduto. Spiega: “Grazie alla terapia genica la mia vita è cambiata decisamente in meglio. Per me è stata come una fiaba, come qualcosa che ti raccontano fin da bambino e che all’improvviso ti vede come personaggio principale, come protagonista. Il miglioramento effettivo, quei momenti in cui inizi a vedere che le speranze iniziano a trasformarsi in benefici riscontrabili giorno dopo giorno. È davvero qualcosa di straordinario“. I ricercatori hanno parlato di una svolta importante per il trattamento e la cura di una malattia del sangue causata dalla mutazione del gene che va a codificare la beta-globina. Sicuramente questa possibilità ha creato nuove speranze in tutti gli affetti da questa grave patologia che fino ad oggi ha comportato numerose complicazioni non in grado di regalare una vita di qualità elevata.

