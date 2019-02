35enne muore di cancro, per i medici era ansia/ Ryan Greenan e una storia a cui si fa fatica a credere

Un 35enne è morto di cancro, con i medici che hanno scambiato questa patologia per ansia. Sembra incredibile, ma questa è la storia di Ryan Greenan un giovane padre di Edimburgo che purtroppo si è spento alcune settimane fa. Non riusciva a mangiare e bere normalmente, per questo si era recato all’ospedale con i medici che gli avevano diagnosticato un semplice blocco dovuto all’ansia. Con il passare dei giorni però i sintomi sono peggiorati decisamente con alla fine il ricovero e la diagnosi di un grave tumore all’esofago che aveva ormai colpito con metastasi fegato e polmoni. Lascia oltre alla compagna Natasha Robertson anche due figlie di otto e undici anni. Sua sorella, Kerry, ha sottolineato come il ragazzo avesse creduto fermamente alla prima diagnosi, convinto che un cancro all’esofago si potesse verificare solo in una persona anziana. Se fosse stato diagnosticato il tumore alla prima visita probabilmente si sarebbe potuto fare qualcosa.

35enne muore di cancro, per i medici era ansia: parla la sorella

La sorella del 35enne morto di cancro e che per i medici era affetto solo da ansia ha parlato. Come riportato da Il Giornale, nella sua versione online, questi ha specificato: “Se fosse stato preso in tempo il tumore lo avrebbero potuto operare o magari fargli la chemioterapia. Dopo tre mesi si era diffuso e non c’era niente da fare. Sono assolutamente distrutta. Sono arrabbiata. Se l’avessero preso prima sarebbe ancora qui oggi”. Il ragazzo prima di morire aveva ricevuto delle trasfusioni di sangue, anche perché il tumore lo aveva ridotto in condizioni davvero gravissime. Basti pensare che aveva perso 13 chilogrammi e non era più in grado di alimentarsi correttamente. La sorella ha lanciato inoltre un’iniziativa sui social network, raccogliendo i soldi necessari per il suo funerale.

