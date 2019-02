Dieta digiuno serale/ Cosa mangiare e quando? Le controindicazioni

La dieta del digiuno serale è sicuramente molto efficace, ma nasconde anche delle controindicazioni. Questo regime alimentare vieta l’assunzione di alimenti solidi dopo le ore 17.00 seguendo il principio dell’assunzione maggiore del corpo nella seconda parte della giornata. Questa dieta permette di perdere tre chilogrammi in appena due settimane, una situazione che però deve portare le persone che la affrontano di analizzarla al fianco del proprio medico curante. Non tutti infatti possono affrontarla come per esempio i diabetici che rischiano molto se vanno a saltare di fatto un pasto. Una dieta che anche in passato ritrova riscontri nei detti popolari, come quello che ci racconta “colazione da re, pranzo da principe, cena da povero”. Attenzione però perché, come evidenziato, non per tutti può essere consigliata. Sicuramente però non è consigliabile per un lungo periodo da parte di nessuno.

Dieta digiuno serale, come funziona?

Come funziona la dieta del digiuno serale? Si tratta di un regime alimentare che permette di perdere circa 3 kg in due settimane. Andiamo però a vedere cosa si mangia nello specifico. Durante l’arco della giornata si può mangiare più o meno in maniera normale, facendo ovviamente attenzione a calorie e quantità di cibo assimilate. Dopo le ore 17.00 scatta però il coprifuoco e sarà il momento di bere solo delle tisane. Si farà colazione con yogurt magro o latte scremato, creali integrali e frutta. A pranzo si possono alternare pesce, carne, uova, formaggio con a fianco verdure e pane o patate. A metà mattina e metà pomeriggio infine gli spuntini si faranno con frutta secca, frullati, yogurt e muesli. Sono concessi però spuntini un po’ più sostanziali con affettati e formaggio magro spalmabile al pomeriggio perché poi di fatto si salterà la cena.

