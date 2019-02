Giornata mondiale contro il cancro 2019/ Slogan “Io sono, io sarò” in tutto il mondo: numeri e prevenzione

Oggi, 4 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro 2019, ideata dall’Union for International Cancer Control. Il World Cancer Day ha lo scopo di ricordare a tutti quanto sia fondamentale prevenire l’insorgenza di neoplasie e diagnosticarle in tempo. «Io sono, io sarò» è lo slogan, dall’inglese «I am, I Will», e in tutto il mondo sono stati organizzati eventi e appuntamenti speciali per parlare e discutere sul delicato tema. Come sottolinea Sky Tg 24, la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), per esempio, ha in calendario alcune iniziative dedicate: dalle visite senologiche gratuite alle camminate collettive per promuovere l’importanza dell’attività fisica, momenti importanti per affrontare la malattia e fare informazione.

GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO 2019

E informarsi e approfondire il tema è molto importante anche in relazione ai numeri: Sky Tg 24 evidenzia che dai 18 milioni di nuove diagnosi registrate nel 2019, si stima un aumento fino a 26 milioni di pazienti affetti dalla patologia entro il 2030. Il lavoro degli studiosi e la ricerca non si fermano e, infatti, gli esperti sottolineano che le pratiche mediche impiegate per combattere le neoplasie garantiscono una maggior possibilità di sopravvivere al cancro. Ricerca ma anche conoscenza: basti pensare che se tutta la popolazione adottasse uno stile di vita salutare, ci sarebbero 6 milioni di malati in meno ogni anno. Per quanto riguarda l’Italia, lo scorso anno sono state registrate più di 370 mila diagnosi di tumore: ogni giorno più di mille abitanti della penisola scoprono di essere affetti dalla patologia.

