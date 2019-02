Modena, 14enne operazione oncologica rara/ Dopo un anno la sua vita è tornata normale

A Modena è stato effettuata una rara operazione oncologica su una ragazza di 14 anni. Questa aveva un tumore al colon, ma a distanza di un anno è riuscita a tornare a vivere una vita normale senza più pensieri legati alla malattia. Si tratta del quinto caso al mondo di intervento su pazienti minori di diciotto anni di cito-riduzione chirurgica associata a chemio-ipertermia intraperitoneale noto anche come Hipec in termini tecnici. L’intervento è stato il primo in assoluto di questo tipo svolto in Italia. Ad effettuarlo è stata l’equipe di Chirurgia generale d’urgenza e oncologica del Policlinico diretto dalla professoressa Roberta Gelmini in collaborazione con l’equipe di chirurgia pediatrica del dottor Pier Luca Ceccarelli. Bisogna tornare indietro nel tempo di tre anni per vedere la ragazzina presentarsi a Modena per una exeresi radicale del carcinoma con subito dopo dei cicli di chemioterapia. Dopo un anno questa presentò però una recidiva a entrambe le ovaie con estensione fino al peritoneo. Da questo secondo fatto è arrivata la decisione dell’intervento rivoluzionario.

Modena, 14enne operazione oncologica rara: parla Gelmini

Del raro intervento oncologico a una ragazzina di 14 anni ha parlato Roberta Gelmini, professoressa che guida l’equipe di chirurgia generale d’urgenza e oncologica del Policlinico. Come riportato da Ansa questa ha sottolineato: “In una paziente di 14 anni questo intervento presenta una serie di problematiche relative al dosaggio di farmaci da utilizzare, al protocollo per l’anestesia e alla gestione intra e postoperatoria legata alla giovane età. E’ difficile il percorso terapeutico poi. Ma queste cose stono state brillantemente risolte grazie alla collaborazione di tutti i professionisti coinvolti nel fatto. Dimessa dopo 14 giorni la ragazza ha ricominciato una vita normale“. A un anno dall’intervento c’è il risultato eccezionale della totale assenza della malattia oltre che di complicazioni post-operatorie. Il quadro clinico di partenza era compromesso, ma questa equipe è riuscita a garantire alla ragazza una qualità di vita ottimale.

