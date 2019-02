Sono stati ritirati dal mercato alcuni lotti di gorgonzola dolce Dop per contaminazione da batterio. È stato segnalato un rischio microbiologico sul sito del Ministero della Salute, che parla di presenza di Listeria monocytogens. Sono diversi i marchi segnalati tra cui Bella Italia, Igor Blu, Casa Leonardi, Colle Maggio e Novarì. Sono tutti prodotti però dallo stesso stabilimento e cioè quello di Camerì strada statale Leonardi 21. Per avere maggiori informazioni ed evitare di mangiare il gorgonzola contaminato il consiglio è quello di consultare il sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it. I prodotti in questione potranno essere riportati ai negozi dove sono stati comprati, con il totale rimborso di quello che è stato speso per prenderli. Ovviamente mangiarlo porta un rischio non indifferente alla salute dell’organismo umano per la presenza all’interno proprio del suddetto batterio.

Gorgonzola dolce Dop, ritirati lotti per contaminazione da batterio/ Ecco quale prodotti evitare

La Listeria monocytogens torna a far paura con il gorgonzola dolce Dop che ha portato al ritiro di alcuni lotti per la contaminazione dal batterio. La Listeria è una famiglia di batteri composta da dieci differenti specie. Tra queste una è la monocytogenes che porta alla listeriosi una malattia in grado di colpire oltre agli uomini anche gli animali. Il tasso di mortalità per chi la contrae, nonostante sia molto rara, è molto elevato, quindi non si può assolutamente scherzare. La cottura sopra i 65° uccide i batteri, ma questi tollerano gli ambienti a basse temperature. Si può contrarre la listeriosi anche per contatto con animali o persone già infetti dalla stessa. Sicuramente l’intervento del Ministero della salute è una garanzia anche perché sul portale sono indicate tutte le cose da fare in caso di acquisto dello stesso prodotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA