Cancro all’utero “colpa dei no-vax”/ Vaccino per il Papilloma Virus in picchiata: allarme dell’Oms

In Italia c’è un calo netto della vaccinazione contro il Papilloma Virus. Come sottolineato quest’oggi dal quotidiano Il Gazzettino, negli ultimi tempi le donne protette contro l’insorgere del temuto virus di cui sopra, sono scese dal 75 al 59 per cento, quasi 20 punti percentuali in meno. Stando agli esperti si può parlare tranquillamente di vero e proprio allarme, e il motivo di tale diminuzione vertiginosa di vaccinazioni lo si deve ai “no vax”. Le associazioni contro i vaccini sono infatti storicamente contro i vaccini in generale, a cominciare da quelli obbligatori, e ancor di più contro quelli facoltativi. Non va infatti dimenticato che nelle donne non è prescritta per legge la vaccinazione anti-Papilloma, ma è una “puntura” facoltativa che i genitori possono fare alle proprie figlie fin da bambini. Peccato però che, come evidenziato dal quotidiano di Padova, il numero di vaccini è in netta discesa, proprio per via delle continue campagne anti-vax e dei problemi che potrebbero insorgere in seguito. E pensare che il papilloma virus può essere molto pericoloso, visto che nei casi peggiori può portare a sviluppare una neoplasia, precisamente il cancro all’utero.

CANCRO ALL’UTERO “COLPA DEI NO-VAX”

Stando a dati certificati, il carcinoma al collo dell’utero è il secondo tumore più frequente fra le donne dopo quello al seno, ed in Europa vi sono ogni anno circa 69mila nuovi casi, e 30mila decessi, numeri dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’OMS. Una delle principali cause, come detto sopra, è appunto l’HPV, il Papilloma virus, che si trasmette per via sessuali, che è molto diffuso e che purtroppo non da sintomi: chi ce l’ha nella magior parte dei casi non sa di averlo. Stando a quanto spiegato dal ministero della salute italiano, il 75% degli individui viene infettato almeno una volta nel corso della sua vita, numeri a dir poco preoccupanti, anche se nella maggior parte dei casi l’infezione regredisce da sola, scomparendo. Nathalie Broutet, medico dell’OMS, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro dello scorso 4 febbraio, diceva a riguardo: «Abbiamo un vaccino, che è molto efficace e sicuro contro il Papilloma virus. Tutte le giovani tra i 9 e i 14 anni devono vaccinarsi». Le parole di Broutet suonano quasi come un contro-appello alla campagna no-vax, che invece accusa il vaccino contro il Papilloma virus di creare malattie autoimmuni, senza però avere alcuna base scientifica.

