MEDICI LA CURANO PER INFLUENZA: HA UN TUMORE ALLA BOCCA/ Dovrà ricostruire mascella e labbra

Per mesi le hanno ripetuto che l’escrescenza che le era spuntata sul labbro altro non era che il segno di una forte influenza che l’aveva colpita. Clara van Heerden, però, donna sudafricana residente nella Pretoria occidentale, non si è fidata della versione che più volte le era stata fornita e, purtroppo, dopo tre biopsie andate a vuoto si è vista dare ragione dagli esami strumentali che hanno reso evidente ciò che effettivamente l’aveva colpita: un tumore alla bocca. Come riportato da Il Messaggero, la donna ha raccontato:”Dopo tre biopsie, a luglio dell’anno scorso, l’infezione è iniziata a crescere e peggiorare, tutto quello che hanno fatto è stato prescrivermi alcuni antibiotici e mi hanno rimandato a casa”. Il riferimento è al trattamento ricevuto all’ospedale Steve Biko di Pretoria, che nel frattempo ha rifiutato di commentare la vicenda ma ha aperto un’indagine interna per capire cosa sia andato storto nel processo di diagnosi del tumore alla bocca scambiato per influenza.

TUMORE ALLA BOCCA SCAMBIATO PER INFLUENZA

La situazione clinica di Clara van Heerden, purtroppo, dato il ritardo con cui il suo tumore alla bocca è stato diagnosticato, è drasticamente peggiorata. Come riportato da Il Messaggero, dicembre dello scorso anno il cancro si era infatti diffuso alla mascella e ai linfonodi. La donna adesso ha creato una pagina Facebook per raccogliere fondi in vista della delicatissima operazione a cui deve sottoporsi:”Il cancro si è diffuso e il tempo sta scadendo”, ha detto. Il marito di Clara, il 28enne Anton, è stato molto chiaro:”Dall’inizio di questo mese Clara non riesce più mangiare, il dolore è talmente forte che non può nemmeno muoversi bene. Spero che tutto inizi a funzionare per il meglio. I medici useranno un pezzo del suo osso dell’anca per ricostruire la mascella che devono rimuovere e una parte della carne del suo braccio per il labbro”. Chissà, se solo il suo tumore fosse stato diagnosticato prima…

© RIPRODUZIONE RISERVATA