TUBERCOLOSI, MAESTRA E ALUNNO INFETTI/ Treviso, tutta la classe positiva al test

Scatta l’allerta tubercolosi in una scuola elementare della zona di Oderzo, in provincia di Treviso, dove una maestra e un alunno sono risultati infetti. Il bimbo, come riportato da Il Gazzettino, è stato già dimesso mentre l’insegnante è stata ricoverata presso l’ospedale Ca’ Foncello. L’apprensione però è scattata subito tra i genitori degli altri alunni, preoccupati dal fatto che 20 bambini della classe su 21 sono risultati essere positivi al test. Si tratta del cosiddetto test Mantoux (che segnala il contatto tra una persona e il bacillo di Koch, responsabile della tubercolosi) e che ha accertato come quasi tutti i bimbi della classe siano entrati in contatto con una persona ammalata di tubercolosi (con ogni probabilità appunto la maestra o il compagnuccio). Tutti loro saranno adesso sottoposti ad indagini radiologiche e a più sofisticati test di laboratorio.

TUBERCOLOSI, MAESTRA E ALUNNO INFETTI

Il caso di tubercolosi che ha messo in apprensione i genitori della scuola primaria di Oderzo dove sono stati riscontrati due contagi per una maestra e per un alunno è venuto alla luce nei giorni scorsi, con l’Usl trevigiana che è intervenuta prontamente nel tentativo di riportare la calma tra i familiari degli scolari. Pure i genitori del bimbo infetto sono stati sottoposti al test Mantoux ma sono risultati negativi, un dato che su unito al fatto che anche gli altri 20 alunni della classe sono risultati positivi potrebbe lasciar pensare che il contagio abbia avuto origine proprio dalla maestra. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 2, come spiega il Gazzettino, si è in ogni caso prontamente attivata per gestire la situazione presso la scuola primaria del Distretto Treviso e predica calma al netto delle comprensibili preoccupazioni dei genitori.

