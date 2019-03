Italia, primato morti per batteri antibiotico-resistenti/ Allarme 2050 infezioni

L’Italia ha il triste primato di decessi per antibiotico-resistenza e si prevede che nel 2050 le infezioni batteriche rappresenteranno la principale causa di decesso. Si parla di oltre 10mila decessi ogni anno sui circa 33mila che avvengono in tutta Europa. Un numero davvero clamoroso che inchioda la sanità italiana e che deve essere messo assolutamente sotto indagine. Domani sarà il momento del VII Congresso Internazionale AMIT dove l’Italia rappresenterà diversi momenti importanti per trovare una soluzione a questo dilemma. Su 9 milioni di ricoveri in ospedale infatti ogni anno si riscontrano dai 450mila a 700mila casi, pari al circa 5-8% di tutti i ricoverati. Una situazione dove si deve trovare un punto comune nella lotta alle cause. Molto spesso infatti il rischio è che ci si concentri più sugli effetti e sul come curarli più che sul motivo per cui ci ammaliamo.

Italia, primato morti per batteri antibiotico-resistenti: allarme 2050

Il primato di morti per batteri antibiotico resistenti non è di certo una cosa di cui andar fieri per l’Italia. Si parla di un argomento davvero molto importante e tutte le istituzioni internazionali, cioè WHO, OCSE, ECDC, CDC, hanno sviluppato degli algoritmi e delle linee che si possono considerare guida nella gestione. Si parla di numeri veramente impressionanti con l’obbligo di ragionare con grande attenzione. Il Presidente del Congresso AMIT, Massimo GAlli, ha specificato come riportato da RaiNews: “Attualmente qualunque tipo di infezione anche le più banali possono essere causate da batteri antibiotico resistenti. Sembra un paradosso, ma anche una persona che non ha mai preso degli antibiotici corre il rischio di avere una infezione da batteri resistenti, soprattutto se si trova in ospedale o nelle strutture di assistenza sanitaria”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA