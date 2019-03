Meningite a Fermo: 16enne in gravi condizioni/ Scatta la profilassi a scuola

Dopo gli episodi di Porto Azzurro e di Reggio Emilia, un altro caso di meningite a Fermo: come riporta il Corriere Adriatico, la sepsi da meningococco ha colpito uno studente di 16 anni, iscritto al Liceo scientifico Temistocle Calzecchi Onesti. Il giovane è stato ricoverato sabato sera all’ospedale Murri, per poi essere trasferito al nosocomio regionale di Torrette: le sue condizioni sono molto gravi, ma il sedicenne starebbe reagendo positivamente alla terapia antibiotico. Cauto ottimismo da parte dell’equipe medica, con il ragazzo che ha iniziato a sentirsi male il 9 marzo 2019: ricoverato in un primo momento nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Fermo, è stato trasferito nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Ancona dopo il controllo medico.

MENINGITE FERMO: CONDIZIONI GRAVI MA FILTRA OTTIMISMO

Il sedicenne ha avvertito sintomi simili a quelli di una banale influenza, ma le sue condizioni sono peggiorate esponenzialmente: aumento della febbre, vomito e dolori lancinanti alla testa. Il Corriere Adriatico evidenzia che l’Asur ha raccomandato a chi è entrato in stretto contatto con il giovane di recarsi all’ambulatorio vaccinazioni per effettuare un’adeguata profilassi, che ha coinvolto i suoi familiari e tutti gli studenti dell’istituto che frequenta. Attivati i protocolli prestabiliti, il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Area vasta 4 Giuseppe Ciarrocchi ha commentato: «La comparsa di un caso secondario di malattia, cioè di trasmissione dal soggetto malato ad altri, è un evento raro, il rischio assoluto e relativo più elevato si ha tra i conviventi del caso».

