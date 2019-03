Meningite a Vicenza, gravissimo bimbo di 16 mesi/ Forma non contagiosa, no profilassi

Meningite fulminante, un bimbo di 16 mesi lotta tra la vita e la morte a Vicenza: un altro grave caso di infezione dopo quelli di Reggio Emilia e di Fermo. L’episodio è stato registrato a Bolzano Vicentino: i primi sintomi si sono manifestati martedì 12 marzo 2019, con il piccolo che è stato trasportato in stato comatoso all’ospedale San Bortolo il giorno successivo. Come riportano i colleghi de Il Giornale di Vicenza, attualmente il bambino è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica e le sue condizioni sono gravissime. L’infezione non sarebbe contagiosa e per questo motivo il Servizio di igiene pubblica dell’Ulss 8 Berica non ha disposto la profilassi per i familiari e per i bambini dell’asilo nido frequentato dal piccolo, Il Melograno di Piazzale Oppi.

MENINGITE A VICENZA: BIMBO IN CONDIZIONI MOLTO GRAVI

Il Giornale di Vicenza evidenzia che al fianco del piccolo ci sono i giovani genitori: i medici, il primario Massimo Bellettato, la responsabile della Tiped Paola Ferrarese e tutto lo staff sanitario dell’ospedale San Bortolo stanno facendo il possibile per salvarlo. Le sue condizioni sono definite disperate: la forma di meningite che ha colpito il bimbo è un’infezione da pneumococco non contagiosa, provocata da un batterio normalmente presente nelle vie aeree e che, nella maggior parte dei casi, non dà conseguenze gravi. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni del piccolo di appena 16 mesi, aggravatosi nel giro di pochi giorni: la malattia si è manifestata in brevissimo tempo, con febbre sempre più alta, sonnolenza e collo rigido.

