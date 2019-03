Uova pericolose per la salute dell’uomo/ Allerta per il cuore e il colesterolo…

Le uova sono pericolose per la salute dell’uomo? Un nuovo studio sembra dimostrare che questo alimento sarebbe meno salutare di quanto si pensava fino ad oggi. Il New York Times ha pubblicato un nuovo studio che regalerebbe delle novità sullo sguardo da avere verso le uova. Sono stati esaminati i dati di sei studi prospettici all’interno dei quali abbiamo visto partecipare 30mila persone. Le analisi hanno rilevato come per ogni 300 mg aggiuntivi al giorno di colesterolo nella dieta c’era un aumento del 17% del rischio di malattie cardiovascolari e 18% in più del rischio di morire prima del tempo per diversi fattori. Un uovo grande ha nel tuorlo tutti i suoi 185 mg di colesterolo. Ogni ulteriore mezzo uovo al giorno può portare ad aumentare il rischio di malattie cardiovascolari del 6% e del rischio di morte precoce dell’8%. Inoltre viene evidenziato come più siano consumate uova e più sia il rischio di eventi cardiovascolari, ictus, morte prematura, insufficienza cardiaca e malattie coronariche.

Uova pericolose per la salute dell’uomo: i risultati su JAMA

I risultati dello studio sulle uova pericolose per la salute dell’uomo sono stati pubblicati su JAMA con il professore di medicina dell’Università del Colorado Robert H.Eckel che ha scritto un editoriale in merito. Questi ha voluto specificare come i dati siano “sufficienti per affermare con forza che le uova e l’assunzione complessiva di colesterolo all’interno della nostra dieta influenzano il rischio di malattie e aumentano il rischio di mortalità”. Ha parlato in merito anche l’autrice principale dello studio Norrina Allen che è una professoressa associata di epidemiologia alla Northwestern. Questa ha specificato: “Lo studio prende in considerazione la qualità generale della dieta e si adatta ad esso. Siamo concentrati sugli effetti indipendenti delle uova e del colesterolo alimentare”.

