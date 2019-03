Perdere peso senza dieta è probabilmente il sogno di molte persone che non vorrebbero privarsi il gusto di un buon piatto in tavola guardando anche alla salute. A scendere in pista per dare dei consigli è Stefano Erzegovesi cioè psichiatra e nutrizionista dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Questo ha raccontato come il consiglio è quello di evitare diete drastiche, iperproteiche e low carb, per non andare ad avere dei problemi anche seri. L’importante è sempre affidarsi al medico curante, anche e soprattutto in caso di precedenti patologie, e di privilegiare sempre e comunque un’alimentazione equilibrata e sana con molti vegetali e anche dei cibi fermentati. Questi aiutano a mantenere la flora intestinale sana e in ordine oltre ad aiutare a consumare calorie e quindi di fatto perdere peso. Mangiare poco può portare a dimagrire, ma spesso può portare a dei problemi di salute anche pesanti.

Perdere peso senza dieta: 15 trucchi per mangiare senza ingrassare

Ci sono 15 trucchi per mangiare senza ingrassare facendo di fatto perdere peso senza dieta. IoDonna ha riportato i consigli della nutrizionista Sara Cordara per riuscire ad arrivare ad avere una linea invidiabile senza privarsi di nulla, ma facendo solo attenzione a delle piccole raccomandazioni. Il primo obbligo è quello di evitare delle diete drastiche che portano solo a conseguenti problemi. Va capito poi che i carboidrati non vanno demonizzati, ma devono essere assunti regolarmente. Le diete proteiche sono rischiose e quelle che propongono solo insalatone devono privilegiare aceto di mele a quello balsamico. Il cioccolato nero è un dolce che viene consigliato. Le spezie a tavola non devono mai mancare perché non ingrassano e insaporiscono le pietanze che andiamo a mangiare. Tra i consigli c’è quello di sfruttare capacità importanti come quella dei semi di canapa e i semi di finocchio. Torna poi una delle indicazioni che tutte le mamme ci hanno sempre sottoposto e cioè quella di mangiare lentamente. Avena e quinoa sono alimenti molto interessanti e che andrebbero privilegiati nelle diete. Le prugne secche possono essere importanti e il dolce si può concedere ma con intelligenza. Ferro e Iodio sono fondamentali e in grado di regalare grandi privilegi al nostro fisico. Inoltre viene approvato l’utilizzo del carbone vegetale.

