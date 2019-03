FAGIOLINI SURGELATI RICHIAMATI/ Ministero Salute, “rischio chimico”: marchio e lotti

Rischio chimico per la salute dei consumatori e ministero che interviene prontamente per richiamare un prodotto che potrebbe rivelarsi potenzialmente nocivo. L’allarme alimentare riguarda nello specifico i “Fagiolini finissimi surgelati” nella confezione da 600 grammi a marchio Delizie Dal Sole. Un prodotto che molti clienti che sono soliti fare la spesa presso i supermercati della catena Eurospin potrebbero avere notato nel banco surgelati e che invece verrà ritirato. Come si può leggere nel documento di richiamo del ministero della Salute presieduto da Giulia Grillo, il lotto di produzione “incriminato” risponde alla sigla “9043M-9043X”. I “Fagiolini finissimi surgelati” oggetto del provvedimento sono stati prodotti dalla Greenyard Frozen France Sas presso lo stabilimento ZA Le Barderff CS 20227-56502 di Moréac.

FAGIOLINI SURGELATI RICHIAMATI

Ma chi riguarda nello specifico la minaccia alimentare costituita dai “Fagiolini finissimi surgelati” della “Delizia Dal Sole” nella confezione da 600 grammi? Il ministero della Salute nel suo documento di richiamo evidenzia come sia stato distribuito dai soli depositi del Nord Italia: dunque non tutti i clienti abituali dei supermercati Eurospin dovrebbero essere incappati nel prodotto in questione. Se vi state chiedendo cosa c’è che non va nei “Fagiolissimi finissimi surgelati” è sempre il dicastero della Salute che sul suo portale sottolinea la “possibile presenza di materiale vegetale estraneo (Datura stramonium)”: si tratta di un’erba velenosa che possiede proprietà allucinogene, narcotiche e sedative. L’invito del ministero è quello di non consumare il prodotto e di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.

