Mal di testa, “dimagrimento lo riduce”/ Lo studio: “Calo di peso migliora celafea”

Se soffrite di mal di testa e avete qualche kg di troppo c’è una buona notizia per voi: vi basterà dimagrire per veder migliorare sensibilmente la vostra cefalea. Lo afferma uno studio realizzato da Claudio Pagano, Endocrinologo e Professore associato di Medicina interna all’Università di Padova, i cui risultati sono stati illustrati lo scorso 23 marzo a New Orleans (Usa) nel corso di ENDO 2019, il meeting annuale della società americana di endocrinologia. Secondo il professore, come riferito da insalutenews.it, “Nelle persone che soffrono di emicrania e sono obese il calo di peso migliora la vita sociale e familiare e la produttività al lavoro e a scuola determinando un miglioramento complessivo della qualità della vita”. Pagano spiega che “l’effetto benefico è presente sia negli adulti che nei bambini e adolescenti, e determina un miglioramento di tutti gli aspetti della cefalea che peggiorano la qualità della vita degli emicranici. Si riducono i giorni di cefalea in un mese ma anche l’intensità e la durata degli attacchi”.

MAL DI TESTA, “DIMAGRIMENTO LO RIDUCE”

Il professor Pagano e i suoi collaboratori (lo studio è stato condotto in collaborazione con il Miriam Hospital/BrownAlpertMedical School di Providence – Usa) hanno analizzato gli effetti del calo di peso ottenuto con interventi di chirurgia bariatrica o con un approccio nutrizionale. In particolare sono stati passati al setaccio i risultati di 10 studi per un totale di 473 pazienti e ne è venuto fuori che “il calo di peso riduce l’impatto sulla salute di diverse condizioni associate all’obesità come il diabete, l’ipertensione, alcune malattie respiratorie, l’infarto e l’ictus”. Secondo l’autore dello studio, “l’obesità e l’emicrania sono entrambe frequenti nei paesi industrializzati e migliorare la disabilità e la qualità della vita in queste persone avrebbe un impatto importante sui costi sanitari e sociali diretti e indiretti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA