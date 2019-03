Rebacca Leigh è una blogger che è stata colpita a un ictus a causa dello yoga. L’episodio è arrivato nel 2017 con la donna che ha deciso di raccontare la sua storia solo ora. Ma come è possibile che l’abbia colpita un ictus durante una sessione di yoga? Pare che un movimento avventato, una posizione estrema, abbia strappato un’arteria e dunque creato il problema. Una mossa particolare quella in cui si era cimentata, nota a chi conosce la disciplina come verticale hollowback. Subito dopo la stesa ha iniziato a sentire un forte dolore alla testa e un senso di debolezza. La donna, una 40enne del Maryland, ora sta bene anche se continua ad avere vuoti di memoria e anche fastidiose emicranie. Nonostante questo ha avuto la forza per riprendere la sua passione e tornare sul tappetino della palestra per fare nuovamente yoga. Una storia che al momento ha dell’incredibile e che per fortuna rimarrà solo un brutto ricordo per Rebacca.

Ictus a causa dello yoga: una posizione ha strappato un’arteria e…

Rebacca ricorda quei momenti terribili in cui ha avuto un ictus durante una sessione di yoga. La donna statunitense infatti stava per recitare una verticale hollowback quando ha accusato un forte dolore alla testa. La blogger ha raccontato a SWNS: “Il mio braccio sinistro è caduto senza che potessi più controllarlo“. Non subito però ha dato peso alla situazione, più passavano i giorni infatti e più gli effetti indesiderati aumentavano. È stato il marito a decidere di portarla in ospedale, scoprendo qui che aveva accusato un ictus. La stessa ha spiegato: “Mi sembrava assurdo che una donna della mia età che segue una dieta sana e con un’ottima salute avesse potuto avere un ictus. Ero molto arrabbiata col mio corpo, non potevo credere che mi fosse successa una cosa del genere. Improvvisamente mi sono sentita tradita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA