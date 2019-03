Tatuaggi, tre colori ritirati dal mercato/ Ministero “Sono cancerogeni”. I dettagli

Stretta nel mondo dei tatuaggi, dopo che il ministero della salute ha disposto il ritiro di tre colori, usati appunto per “incidere” sulla pelle disegni e scritte di ogni tipo. Stando a quanto riferisce l’edizione online di Repubblica, i tecnici del ministero hanno effettuato delle analisi a campione sui pigmenti, scoprendo l’esistenza di sostanze chimiche a rischio cancro. Nel dettaglio, sono stati ritirati dal commercio il Green Beret, il Black Mamba e infine il Sailr Jaerry Red. In particolare, leggendo il comunicato riguardante il Black Mamba, una speciale variazione di nero, si evince: «I pigmenti non risultano conformi alla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1. Le analisi sono state eseguite dalla Agenzia Provinciale per l’Ambiente del Piemonte, che hanno documentato presenza di: IPA TOT = 0,635 + 0,092 mg/kg Benzo(a)Pirene= 45,5 + 20,0 microgrammi /kg. Gli articoli sono stati sottoposti a divieto di commercializzazione, ritiro e richiamo. Circolare Ministero Salute 13 maggio 2009 di divieto di vendita ed utilizzo pigmenti non conformi a Risoluzione Europea; disposizione di ritiro dal mercato e richiamo dal consumatore del Ministero della Salute emessa con nota prot DG PRE 4589 del 14/02/2019».

TATUAGGI, TRE COLORI RITIRATI DAL MERCATO

Di conseguenza è consigliabile per coloro che intendono farsi fare un tatuaggio in questi giorni, chiedere allo stesso tatuatore quali colori utilizzerà, di modo appunto da accertarsi che quelli impiegati non siano fra quelli vietati. Vi rimandiamo comunque al sito del dicastero per tutti i dettagli in merito ai prodotti bannati e alle loro marche specifiche. Fra i consigli utili prima di fare un tatuaggio, vi è sempre quello di recarsi presso un centro specializzato, e ben noto, magari informandosi prima online tramite recensioni e quant’altro. Una volta recatisi presso il centro, cercare sempre di farsi un’idea sulle norme igieniche del posto, e soprattutto controllare che tutti gli strumenti siano sterilizzati a dovere prima dell’inizio “dell’operazione”.

