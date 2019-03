Mangia carne di maiale e muore/ 18enne ucciso dalla Tenia, un verme parassitario

Un ragazzo è morto dopo aver mangiato della carne di maiale poco cotta. La tragedia, riportata in queste ore da numerosi quotidiani online, è avvenuta in India, ed ha come protagonista suo malgrado un giovane di soli 18 anni. Dopo aver mangiato la carne in oggetto, la vittima ha sofferto per qualche giorno di dolori all’inguine, per poi manifestare una serie allarmanti di convulsioni fino a perdere completamente conoscenza. A quel punto è scattata la corsa in ospedale, con il 18enne che è stato ricoverato presso l’Esic Medical College di Faridabad di Haryana, nel nord del paese, dove i medici hanno provato di tutto pur di salvare la vita al proprio paziente, invano. Prima del decesso, i sanitari della struttura ospedaliera hanno effettuato una risonanza magnetica al cervello del ragazzo, evidenziando le cause che avevano scatenato le violenti crisi: nella corteccia cerebrale a anche nel cervelletto sono state riscontrate numerose cisti.

Dopo un esame più approfondito i medici hanno potuto appurare che si trattava di larve di Taenia Solium, o più comunemente nota come Tenia, dei vermi parassitari che di solito si trovano nel maiale. La giovane vittima, mangiando pochi giorni prima il maiale poco cotto, deve aver ingerito la tenia dopo che la stessa era riuscita a resistere alle basse temperature. Una volta dentro l’organismo del suo ospite, il verme ha provocato l’infezione al cervello meglio conosciuta come teniasi. La Tenia si è sviluppata nel corpo del ragazzo, andando a posizionarsi in particolare sul sistema nervoso e provocando una serie di spasmi che il giovane non riusciva a controllare. I medici, una volta appurata la malattia del paziente, hanno provato a curare lo stesso con una terapia aggressiva, somministrandogli del Desametasone, un potente antinfiammatoreo, nonché degli anti-epilettici. A nulla però sono valse le cure dei medici visto che il ragazzo è morto poche ore dopo il ricovero.

