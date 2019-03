Dieta a zona con alimenti italiani/ Il menù da seguire per dimagrire: 5 pasti al dì

La dieta a zona è un regime alimentare molto diffuso da 25 anni circa a questa pare. Nata nel 1995, partorita dal medico americano Barry Sears, è una delle diete più seguite perché famosa grazie alle star; inoltre, aumenta le difese contro le malattie cardiovascolari, autoimmuni e il diabete. La dieta a zona consiste nel frazionare i pasti in più parti al giorno, appunto zone, permettendo oltre al dimagrimento, anche di mantenere i tassi di zucchero e di insulina nel sangue costanti, evitando le eccesive calorie e i troppi glucidi. Non è semplice individuare i cibi da mangiare per seguire tale dieta, essendo di origine statunitense, ma per aiutare coloro che vorrebbero metterla in pratica, la dietista Menutrix, Raffaella Aschieri ha cercato di scegliere gli alimenti italiani che meglio si adattano a tale regime alimentare. Bisogna mangiare ogni 5 ore al massimo, 3 pasti e due spuntini al giorno, ed è fondamentale scegliere i lipidi, i glucidi e le proteine giuste per seguirla. Inoltre è importante, pesare tutti gli alimenti.

DIETA A ZONE CON ALIMENTI ITALIANI

Gli alimenti sconsigliati sono i soliti, salumi, zuccheri, dolci, burro, panna, ma anche patate, rape, carote, zucca, mais, banane, frutta secca e cereali. Un esempio di pranzo può essere un filetto di manzo ai ferri accompagnato da fagioli borlotti in insalata, e per finire una pera. A cena, invece, un’orata al cartoccio sarebbe perfetta, e un kiwi. Ad un primo impatto potrebbe sembrare di mangiare poco o niente, ma non va dimenticato che ogni 5 ore è “obbligatorio” ingerire qualcosa, di conseguenza si avrà sempre la sensazione di essere sazi, pur non mangiando grandi porzioni di pasta o cibi “pesanti”. Vi sono comunque anche delle controindicazioni: «A lungo termine – scrive la dottoressa – questa dieta povera di zuccheri può provocare fatica, nervosismo e ansia. Essendo anche povera di fibre alimentari di origine vegetale può causare costipazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA