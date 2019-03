Ebola in Congo: 1000 contagi e 650 morti/ Continua l’avanzata del virus

Preoccupa il virus Ebola in Congo. Stando ai dati ufficiali diffusi dal ministero della sanità della Repubblica democratica, già 652 persone sono morte, mentre i contagi sono stati 1044 (di cui 978 già confermati e 66 probabili) e i guariti 325. Una situazione drammatica in Africa Centrale, con il rischio che l’epidemia si diffonda ancora di più per via delle scarse condizioni igienico-sanitarie e delle strutture mediche non all’altezza della situazione. Stando a quanto riferito dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, nel suo ultimo rapporto, solamente negli ultimi 21 giorni si sono registrati 121 nuovi casi, di cui 78 di operatori sanitari intenti a curare i pazienti (l’8% dei casi totali), e 27 decessi. Quella in corso è la decima epidemia di Ebola in Congo, ed è iniziata praticamente un anno fa, ad agosto del 2018. Uno studio pubblicato negli scorsi giorni su “Lancet Infectious Diseases” ha evidenziato la disinformazione diffusa nella Repubblica democratica del Congo in merito a tale virus letale.

EBOLA IN CONGO: 1000 CONTAGI E 650 MORTI

Sono state infatti intervistate 961 persone che abitano nei pressi delle città di Beni e Butembo, a nord del paese, e «più del 25% delle persone intervistate nelle aree colpite ha detto di non credere che la malattia esista, circa il 36% ritiene che la patologia sia stata fabbricata per destabilizzare il Paese». In base alle conclusioni dei ricercatori che hanno effettuato lo studio, tale disinformazione unita all’ignoranza, avrebbe peggiorato di molto la situazione: «questa sfiducia – si legge – è stata un fattore di prolungamento dell’epidemia». L’Oms ricorda come oltre 96mila persone siano state vaccinate contro il virus Ebula in Congo, mentre i controlli sanitari alle frontiere sono stati più di 44 milioni, e grazie anche a tale intervento massiccio si è potuto rallentare la diffusione oltre i confini nazionali. Il virus Ebola si chiamava inizialmente Zaire, scoperto nel 1976 nell’ex nazione africana che ora prende il nome proprio di Congo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA