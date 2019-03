Dieta contro la stanchezza/ Ecco i cibi che danno energia

La dieta contro la stanchezza ci permette di assumere degli alimenti in grado di dare energia e dunque di permetterci di recuperare quanto perso. La società va sempre più veloce e quindi anche quello che si mangia a tavola diventa fondamentale per cercare di avere delle risposte a livello fisico. Una dieta che ci permette di recuperare forza senza dover assumere bevante zuccherate, energy drink o bere litri di caffè cosa che a lungo andare può fare davvero molto male al nostro fisico. Inoltre questi citati sono dei rimedi temporanei che diventano nulli con il passare del tempo. Sicuramente rimane importante come prima cosa rivolgersi a un medico soprattutto se ci sono delle patologie pregresse. Inoltre la stanchezza in alcuni casi potrebbe essere il campanello d’allarme per qualche altro tipo di problema ben più grave, diventa dunque importante ricorrere a medico di base e analisi cliniche.

Dieta contro la stanchezza: cosa si mangia?

Cosa si mangia durante la dieta contro la stanchezza? Intanto sono diversi i consigli che rendono questo regime alimentare più efficace. Tra questo quello di bere almeno 250 ml di acqua al giorno per ogni 10 kg di peso. Inoltre è importante fare dei pasti che siano con dosi non abbondanti e che siano ricorrenti durante l’arco della giornata. Infine è importante anche la qualità del sonno per equilibrare il ritmo circadiano del nostro organismo. Nella dieta si devono assumere molte verdure e frutta di stagione, possibilmente anche di diversi colori per cercare di assimilare tutte le vitamine necessarie al nostro organismo per recuperare le forze. Importante è anche limitare se non eliminare del tutto l’uso di alcol, se non per un bicchiere/due di vino al giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA