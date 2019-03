Vaccini, autocertificazione scade 10 marzo/ Presidi, “Niente asilo senza certificato”

Caos vaccini alle porte? Probabilmente sì, dal momento che scade ufficialmente domani, 10 marzo 2019, la valenza dell’autocertificazione accolta all’inizio dell’anno scolastico, a settembre. Cosa significa? Che per portare i propri figli all’asilo, i genitori dovranno esibire il certificato che dà conto dell’avvenuta esecuzione dei vaccini obbligatori. Lo ribadisce l’Associazione nazionale presidi, a poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione dei certificati:”Lunedì prossimo, per chi non si presenterà a scuola con il certificato richiesto, applicheremo semplicemente la legge. Quindi, negli asili, i bambini sprovvisti di certificato non potranno entrare. Nelle altre scuole, invece, in questi casi è prevista solo una sanzione pecuniaria e gli alunni potranno entrare lo stesso”.

VACCINI, AUTOCERTIFICAZIONE SCADE IL 10 MARZO

Potrebbe sembrare una puntualizzazione non necessaria quella dei presidi a ridosso della scadenza dell’autocertificazione dei vaccini, ma il tempismo della nota dei dirigenti scolastici è forse da interpretare anche in risposta alle recenti dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che in una lettera inviata al ministro della Salute, Giulia Grillo, aveva auspicato l’emanazione di un decreto secondo lui necessario a garantire la permanenza a scuola dei bambini no vax nella scuola dell’infanzia. L’Anpi a tal proposito ha commentato: “Se ci sarà un decreto, nel momento in cui sarà in vigore lo applicheremo”. Dai presidi arriva dunque una precisazione:”Non siamo noi a fare le leggi quindi ci atteniamo ad applicare quelle esistenti”. Un’indicazione però arriva:”Il problema dunque è soprattutto nella scuola primaria, dove i non vaccinati potrebbero restare a contatto con gli immunodepressi, i quali non sono tutelati da questo tipo di previsione normativa”.

