La Blue Java è una qualità di banana dal colore blu e dal gusto di gelato alla vaniglia. Una scoperta che ha subito fatto esplodere la curiosità della rete che vuole capire dove poterla comprare. Si tratta di una varietà davvero molto particolare e diverse da quelle gialle che siamo abituati da sempre a consumare come un frutto. Quando questa è acerba ha un colore blu, ma quando matura diventa molto dolce tanto che la consistenza è simile a quella di un vero e proprio gelato. Questo ha portato a ribattezzarla, in maniera anche ironica, la banana gelato. Il nome scientifico Blue Java è dovuto proprio al colore blu della buccia quando questa è decisamente acerba. Non si tratta però di una modifica genetica, ma di un vero e proprio frutto fatto venire alla luce dalla natura.

Blue Java, banana blu al gusto di gelato alla vaniglia: dove si trovano?

Sono diversi i nomi che contraddistinguono la Blue Java, la banana blu al gusto di gelato alla vaniglia di cui parlano in rete praticamente tutti. C’è chi simpaticamente l’ha ribattezzata banana gelato, chi invece ha deciso per banana hawaiana, ma ci sono nomi anche più complessi come Ney Mannan, Cenizo o Krie. Da dove viene? La pianta nasce nei paesi del centroamerica e in quelli del sudest asiatico con particolare riferimento alle Hawaii e alle isole Fiji. Si tratta di un frutto molto sensibile al clima, perché ha bisogno costante e continuo di luce ma non teme al freddo e può resistere anche quando i gradi sul termometro precipitano sotto lo zero. Si parla di una pianta che può raggiungere tra i quattro e i sei metri d’altezza e una larghezza di tre. Le banane in questione sono più corte delle caratteristiche dal colore giallo.

