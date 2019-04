SINDROME WISKOTT-ALDRICH/ Terapia genica efficace: studio italiano “cura” 8 pazienti

La terapia genica si conferma un’arma importante ed efficace anche per la cura della sindrome di Wiskott-Aldrich (WAS), una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che va a colpire le cellule del sangue. Lo dimostrano i risultati conseguiti da uno studio clinico appena pubblicato su LancetHaematology e coordinato dal dottor Alessandro Aiuti, professore di Pediatria all’Università Vita-Salute San Raffaele nonché vice-direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget) presso l’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. Come riportato dal Corriere della Sera, “la malattia è causata da una singola mutazione nel gene che codifica la proteina WASp”. Questa mutazione fà sì che le piastrine e le cellule del sistema immunitario siano presenti in numero ridotto e funzionino male, con gravi conseguenze per i pazienti esposti a “continue emorragie, un rischio maggiore di infezioni, tumori e malattie autoimmuni e infiammatorie, oltre alla presenza cronica di eczemi diffusi sulla pelle”. Finora l’unica soluzione disponibile è il trapianto di midollo da donatore, ma lo studio sulla terapia genica ha aperto nuove prospettive…

SINDROME WISKOTT-ALDRICH

Gli 8 pazienti affetti da sindrome di Wiscott-Aldrich sono stati trattati con successo utilizzando un protocollo di terapia genica messo a punto nei laboratori di SR-Tiget. I ricercatori, spiega Il Corriere della Sera, hanno prelevato dal sangue dei pazienti le cellule staminali e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene che ha subito la mutazione che è causa dei problemi di salute utilizzando un cosiddetto “vettore lentivirale”: si tratta di un virus della famiglia dell’Hiv modificato e reso innocuo in laboratorio. Lo scopo degli studiosi è quello di usare i virus come mezzi di trasporto per trasferire nelle cellule la terapia, ovvero il materiale genetico che contengono. I risultati dell’esperimento sono straordinari, come ha spiegato il professor Aiuti:”Tutti i pazienti coinvolti nel trial clinico- il primo trattato nel 2010 e l’ultimo nel 2015- stanno bene e non presentano più le continue infezioni, i disturbi autoimmuni e infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario è tornato a funzionare e produrre anticorpi. Il numero delle piastrine è aumentato considerevolmente, e anche se rimane inferiore alla norma, consente ai pazienti di fare una vita normale”.

