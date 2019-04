CELIACHIA, 400MILA ITALIANI NON SANNO DI SOFFRIRNE/ “Scovare pazienti ‘camaleonte'”

Fino a 40 anni fa, in Italia le diagnosi di celiachia scarseggiavano, al punto che solo un caso su mille veniva riconosciuto dai medici. Oggi la situazione è molto migliorata: la letteratura medica ha fatto passi da gigante e in Italia si identifica un caso ogni 286. Significa che negli ultimi quattro decenni 200mila persone hanno scoperto qual era la causa dei propri malanni e porvi rimedio. Eppure ancora bisogna lavorare: sono infatti 400mila, ancora, gli italiani che soffrono di celiachia senza saperlo. In occasione del 40esimo anniversario dalla nascita dell’Associazione Italiana Celiachia (Aic), il presidente Giuseppe Di Fabio, come riportato dall’Ansa, ha dichiarato:”Negli ultimi quarant’anni le storie dei celiaci sono per fortuna molto cambiate. Quattro decenni fa erano storie di persone che lottavano per anni con sintomi che nessuno sapeva riconoscere: bambini che non crescevano, donne che non riuscivano ad avere figli senza un perché, persone in costante lotta con il sottopeso”.

CELIACHIA, 400MILA ITALIANI NON SANNO DI SOFFRIRNE

Come detto c’è ancora molto da fare nella lotta contro la celiachia: il fatto che la popolazione attesa di celiaci di 600mila individui e le diagnosi coperte siano pari al 30% di questo numero deve far riflettere. Di Fabio a questo proposito ha evidenziato i passi avanti rispetto al passato:”I pazienti con i sintomi classici vengono riconosciuti molto velocemente, nei bambini a volte si pone la diagnosi anche prima di un anno di vita. Ciò significa poter vivere in modo normale e senza disturbi con la dieta di esclusione, ovvero con prodotti senza glutine presenti non più solo in farmacia ma in abbondanza in tutti i supermercati e nei negozi specializzati”. Marco Silano, Coordinatore del Comitato Scientifico di Aic, però precisa:”Purtroppo oggi esiste il fenomeno dei ‘pazienti camaleonte’ e sono quelli che dobbiamo scovare: si tratta di persone con sintomi non classici della celiachia e inizialmente non riconducibili a questa patologia, dall’osteoporosi all’infertilità, e i medici devono essere ‘allenati’ a sospettare la celiachia di fronte a questi sintomi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA