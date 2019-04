Dall’Israele arriva la grande scoperta del primo mini-cuore stampato in 3d. Questo è stato realizzato a partire dal tessuto umano e sicuramente rappresenta qualcosa di incredibile anche solo a guardarlo. Nella ricostruzione da parte degli scienziati dell’università di Tel Aviv si mostra un cuore in 3d che è un vero organo nonostante le sue dimensioni. Si tratta assolutamente della prima volta nella storia della medicina nella quale viene ingegnerizzato e stampato un cuore intero completo di cellule, camere, vasi sanguigni e ventricoli. Lo studio rappresenta una svolta non indifferente per la cardiochirurgia che fa pensare come in futuro tutte le malformazioni congenite e non possa essere risolte. Prima di passare alla sala operatoria però dovrà passare ancora molto tempo, visto che comunque va calcolato cosa accadrà quando verrà riprodotto in dimensioni 1:1 e quale sarà lo sviluppo e la crescita dello stesso organo nel corso del tempo oltre ovviamente al deterioramento.

Primo mini-cuore stampato in 3d, Scoperta in Israele: realizzato con tessuto umano

Del primo mini-cuore stampato in 3d ha parlato Tal Dvir il primo a guidare la ricerca dell’Università di Tel Aviv. Come riportato da Il Messaggero, nella sua versione online, ha specificato: “Si tratta della prima volta che viene ingegnerizzato e stampato un intero cuore completo di cellule, camere, vasi sanguigni e ventricoli”. I dettagli di questo straordinario e rivoluzionario studio sono stati pubblicati dalla rivista Advanced Science. Dvir ha specificato anche come sarà possibile di creare un cuore con inchiostro personalizzato cioè con le cellule e i materiali biologici dello stesso paziente. Questo rispetto al trapianto dovrebbe azzerare il rischio di rigetto. L’esperimento è nato con il prelievo di un campione di tessuto adiposo da un paziente per poi separare i materiali cellulari da quelli acellulari.

