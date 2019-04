Cefalea malattia sociale, ok della Camera/ La palla passa al Senato

L’Aula della Camera ha riconosciuto la cefalea come malattia sociale, primaria cronica. Il testo è stato approvato con ben 451 voti a favore e un solo astenuto. Questo provvedimento dispone come l’accertamento della malattia da almeno un anno attesti l’effetto invalidante da limitare, o compromettere in maniera grave, la capacità a far fronte agli impegni di lavoro e di famiglia. Andando nello specifico le patologie riconosciute come cefalea sono l’emicrania cronica ad alta frequenza, la cefalea cronica quotidiana, la cefalea a grappolo cronica, l’emicrania parossistica cronica, la cefalea nevralgiforme unilaterale e l’emicrania continua. Ora starà al Ministro della Salute emanare un decreto con i progetti per andare a sperimentare modelli innovativi di presa in carico delle persone affette da tale patologia. La palla poi passa al Senato per l’approvazione definitiva della legge.

Cefalea malattia sociale, ok della Camera: parla Giuditta Pini

In merito alla cefalea come malattia sociale ha parlato Giuditta Pini, deputata del Partito Democratico e controfirmataria della legge. Questa è intervenuta in Aula alla Camera per la dichiarazione del voto e le sue parole sono state riportate da Ansa: “Oggi è un giorno veramente importante. L’approvazione della Camera all’unanimità della legge che riconosce la cefalea come malattia sociale è il compimento di un lavoro durato degli anni. Questo è il primo passo, l’affermazione di un principio fondamentale”. Non si parla di un semplice mal di testa, ha ribadito la Pini, ma di una vera e propria malattia invalidante che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità si attesta all’ottavo posto nel mondo. Colpisce soprattutto le donne e fino a questo momento non aveva norme vigenti.

