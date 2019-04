CANCRO AL COLON: STUDIO ITALIANO SCOPRE “SPIA”/ Segni predittivi in batteri intestino

Forse in futuro sarà possibile effettuare una diagnosi precoce del cancro al colon semplicemente eseguendo un’analisi delle feci. Sembra aprire a questa ipotesi lo studio internazionale coordinato dal team italiano del Dipartimento Cibio dell’Università di Trento che attraverso la genomica, impegnandosi nello studio del microbiota, il complesso ecosistema di batteri, funghi e virus che abita buona parte del corpo umano, ha scoperto dei segnali potenzialmente predittivi del tumore. Come riportato da La Repubblica, i risultati dello studio pubblicato su Nature evidenziano come vi sia “una forte correlazione tra la composizione del microbioma intestinale – che comprende non solo i microrganismi ma anche i loro prodotti – e il cancro al colon-retto”. Non è ancora del tutto chiaro il motivo, ma nelle forme non ereditarie di tumore – che sono la maggioranza – la componente genetica può spiegare una minima parte dell’incidenza della malattia. Altri fattori chiave sono le abitudini alimentari e lo stile di vita.

CANCRO AL COLON: STUDIO ITALIANO SCOPRE “SPIA”

I ricercatori che hanno condotto lo studio hanno messo sotto esame un migliaio di campioni fecali prelevati da popolazioni molto diverse: dagli Usa al Giappone passando per Canada, Cina, Italia e altri Paesi europei. Nicola Segata, bioinfarmatico e coordinatore della ricerca, ha spiegato questo tipo di approccio che ha coniugato genomica, statistica e intelligenza artificiale: “Il sequenziamento massivo del materiale genetico presente nei campioni ci permette di identificare, tramite avanzati metodi bioinformatici, organismi e geni microbici presenti nel microbioma intestinale”. Nei campioni fecali delle persone affette da cancro al colon-retto, i ricercatori hanno osservato la presenza di un insieme di batteri marcatori della malattia, in primis il Fusobacterium nucleatum (e non è la prima volta che viene associato al tumore al colon), ma anche una decina di altri batteri che rafforzano l’associazione. Segata spiega: “L’aspetto interessante è che l’insieme dei batteri fortemente associati al carcinoma del colon-retto è lo stesso in popolazioni distinte che hanno solitamente un microbioma intestinale abbastanza diverso”. Ma c’è di più: nello studio è emerso anche che il microbioma delle persone malate di cancro è ricco infatti di “copie di un gene che codifica per un enzima (cutC), coinvolto nella produzione di trimetilammina. Questa molecola è stata associata da alcuni studi a un rischio più elevato di sviluppare il cancro al colon-retto”. Il fatto di aver scoperto questa correlazione, però, non deve spingere a cantare vittoria sulla possibilità di attuare strategie terapeutiche mirate:”Questo lavoro dimostra la correlazione tra microbiota e carcinoma al colon-retto, non il nesso di casualità che dovrà essere stabilito da studi successivi. Sebbene si sia visto per altri tumori che la composizione del microbioma è in qualche misura collegata con l’efficacia dei nuovi approcci immunoterapici, è ancora troppo presto per pensare di agire direttamente sul microbioma per migliorare le terapie esistenti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA