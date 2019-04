VACCINI, IPOTESI OBBLIGO SOLO PER IL MORBILLO/ E Grillo pensa al “medico scolastico”

Nuovo capitolo nella relazione complicata tra governo e vaccini. Il presidente della commissione Sanità Pierpaolo Sileri, circa l’emendamento Lega-M5s al ddl vaccini che attualmente prevede la cancellazione dell’obbligo di certificazione vaccinale, ha dichiarato:”Stiamo lavorando ad una eventuale modifica dell’emendamento al ddl vaccini, mantenendo l’obbligatorietà della certificazione vaccinale per la frequenza scolastica solo per il morbillo: il punto d’incontro, cioè, è che per il morbillo potrebbe essere necessario lasciare l’obbligo di vaccinazione e certificazione”. Sileri ha precisato che “l’emendamento non toglie l’obbligo di vaccinazione, ma lascia solamente la sanzione amministrativa e rimuove l’esclusione da scuola. Ma potrebbe dunque essere necessario, come stiamo valutando, lasciare l’obbligo per il morbillo che pone maggiori problemi in questo momento. Considerando che il vaccino è comunque il trivalente” e copre anche da rosolia e parotite. Sileri ha precisato che “questa è un’ipotesi” prefigurando rispetto ai tempi che “entro aprile il lavoro sul Ddl vaccini si concluda almeno in commissione al Senato”.

GRILLO LANCIA “MEDICO SCOLASTICO”

Quella dell’obbligo vaccinale per il morbillo potrebbe non essere l’unica novità riguardante la salute dei ragazzi legata alla scuola. Il ministro Giulia Grillo, intervenendo a margine della conferenza “L’Inps e la tutela assistenziale dei minori” a Roma, ha rilanciato infatti la figura del medico scolastico:”Una figura che già esisteva in passato, ma che aveva un ruolo diverso rispetto ad oggi, potrebbe essere un punto di riferimento nell’approccio all’infanzia e all’adolescenza. Oggi ci troviamo ad affrontare una serie di problemi: dalle patologie psichiche, al bullismo e alle dipendenza. Questa figura potrebbe aiutare i giovani e dare consigli. Non può essere il genitore da solo sempre a scoprire se il bambino ha qualche problema”. Il ministro definisce la sua un’idea “da inserire in una legge quadro sull’infanzia a cui stiamo lavorando”.

