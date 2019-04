Giornata della salute della donna/ Il 22 aprile numerose iniziative in tutta Italia

Nella giornata di lunedì, 22 aprile 2019, si celebrerà la Giornata nazionale della salute della donna. Istituita nel 2015 con direttiva del presidente del consiglio dei ministri, e promossa dal ministero della salute con la fondazione Atena Onlus, viene celebrata ogni anno appunto il 22 aprile, con numerose iniziative da parte di istituzioni, associazione e società scientifiche, che hanno l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire. Come ricorda l’agenzia Ansa, anche per quest’anno saranno moltissime le attività previste da nord a sud della nostra penisola, con incontri con professionisti, consulenze mediche e screening gratuiti. L’ospedale Sant’Anna di Bergamo, ad esempio, ha organizzato dei test gratuiti per l’osteoporosi, mentre la Lilt di Roma offre visite, anche in questo caso totalmente gratuite, alle neo-mamme per prevenire il tumore al seno e alle ghiandole salivari. La Sip, la società italiana di pediatria, si soffermerà invece in particolare sull’importanza delle vaccinazioni contro la pertosse in gravidanza, mentre la Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale, dedicherà una pagina del proprio sito alla donna, con materiale scaricabile e utilizzabile anche dai medici di famiglia.

GIORNATA DELLA SALUTE DELLA DONNA

Inoltre, nella giornata di lunedì, è prevista un’edizione speciale di Fimmg Notizie, con articoli riguardanti appunto la salute femminile. Per sapere con esattezza tutte le iniziative in programma il prossimo 22 aprile, vi consigliamo di consultare il sito del Ministero della salute nell’apposita sezione “salute della donna”, che troverete a questo indirizzo. Correlata a questa iniziativa sono i famosi “bollini rosa”, un riconoscimento istituito dal 2007 da parte dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), agli ospedali italiani che sono più vicini alle donne, grazie a servizi di prevenzione, diagnosi e cura di quelli che sono i principali problemi del sesso femminile. Sul sito bollinorosa.it è possibile scoprire l’elenco di questi ospedali e le iniziative gratuite offerte per la giornata di lunedì.

