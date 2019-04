Dieta volumetrica/ Come rimettersi in forma dopo l’abbuffata di Pasqua

La dieta volumetrica è tra i regimi alimentari consigliati per rimettersi in forma dopo quella che sarà l’abbuffata di Pasqua. Questa permette di arrivare a perdere almeno un kg a settimana. Gli esperti consigliano sempre di fare attenzione a tavola, ma specificano anche come a stabilire il nostro peso forma non siano giornate come queste. Un noto detto infatti specifica che il nostro peso dipende da quello che mangiamo da Capodanno a Natale e non quello che viene servito da Natale a Capodanno. Sarà dunque possibile oggi sbizzarrirsi a tavola con la possibilità poi di avere molto tempo per recuperare. Proprio per questo scenderà in campo la dieta volumetrica in grado di far recuperare la forma anche molto rapidamente. Attenzione però anche alla condizione di salute pregressa che potrebbe indicare altre strade terapeutiche da perseguire per evitare di andare incontro a problemi di vario genere.

Dieta volumetrica: come funziona?

Come funziona la dieta volumetrica? Questa permette di perdere un chilogramma a settimana e senza soffrire più di tanto la fame. Questo regime alimentare è stato realizzato dalla dottoressa Barbara Rolls e consente di mangiare in abbondanza però il cibo giusto e consigliato. Tra i cibi con una densità calorica bassa troviamo frutta, ortaggi non amidacee, yogurt magro e latte scremato. In uno step superiore invece troviamo verdura amidacei, carne magra, pesce, cereali e legumi. Tra quelli di densità media invece saliamo e troviamo carne non magra, salse, pane e formaggi. Quelli totalmente da evitare con una densità elevata ci sono cioccolato, burro, biscotti, snack e frutta secca. In tre mesi questa dieta permette un calo del peso corporeo del 10%, sicuramente un risultato molto importante.

