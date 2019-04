MALATTIE REUMATICHE/ Nasce Rete di associazioni pazienti: “Fronte comune coi medici”

Un fronte comune tra medici e pazienti per affrontare i disagi provocati dalle malattie reumatiche. Nasce con questo spirito la Rete di associazioni di pazienti con malattie reumatiche promossa dalla Società Italiana di Reumatologia (Sir). Questa nuova unità di collegamento sarà coordinata da Silvia Tonolo, già presidente dell’Associazione nazionale malati reumatici (Anmar) dal 2017, che sarà affiancata da Maddalena Pelagalli, vice presidente dell’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar). Ad assumere la decisione di creare la Rete sono stati i vertici della società scientifica, consapevoli del bisogno di inspessire il legame tra medici e pazienti e di fornire così uno strumento di accesso alle cure e di assistenza che ha come obiettivo ultimo quello di migliorare la qualità della vita dei malati.

MALATTIE REUMATICHE, NASCE RETE ASSOCIAZIONI PAZIENTI

Della Rete di associazioni di pazienti con malattie reumatiche di nuova istituzione ha parlato con l’Ansa il presidente della Società Italiana di Reumatologia (Sir), Luigi Sinigaglia, che ha dichiarato:”Rafforziamo l’alleanza già prolifica che abbiamo avviata da anni con i pazienti italiani. C’è bisogno di far fronte comune per rendere più facile il dialogo con le istituzioni e le altre società scientifiche che a vario titolo si occupano di malattie reumatologiche”. Silvia Tonolo, coordinatrice della Rete, ha aggiunto:”Si sentiva la necessità che tutte le associazioni si riunissero per essere più forti. Sono oltre cinque milioni di italiani alle prese con patologie reumatologiche che minano la loro qualità di vita” e che “determinano ogni anno costi sociali per oltre quattro miliardi di euro”.

