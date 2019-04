Cattiva alimentazione uccide più del fumo/ Studio Usa: “11 milioni di morti all’anno”

Una cattiva alimentazione fa ben più vittime del fumo: è questo l’allarme lanciato da uno studio Made in USA e apparso sulle pagine della prestigiosa rivista Lancet, secondo cui ogni anno il numero di persone che muore a causa di malattie connesse a problemi legati alla dieta o a patologie metaboliche è maggiore anche di coloro che fumano. L’indagine, che ha coinvolto 195 Paesi in tutto il mondo, ha inoltre anche stilato una speciale classifica che vede Israele al primo posto in fatto di abitudini alimentari sane e con invece l’Uzbekistan mestamente ultimo. I ricercatori statunitensi, in particolare puntano il dito contro quelle diete che sono troppo ricche di sale e di bevande zuccherate e che invece sono particolarmente carenti dal punto di vista dell’assunzione delle fibre contenute in verdure e frutta nonché cereali: proprio per questo motivo, a margine della ricerca, si sottolinea pure come il consumo di questi ultimi alimenti andrebbe invece raddoppiato, tralasciando invece cibi grassi, carni (specialmente rosse) e tutti i prodotti preconfezionati.

IL FUMO? MOLTO PIU’ PERICOLOSA UNA DIETA SBAGLIATA

Realizzato presso l’Istituto per la Metrica e la Valutazione della Salute dell’Università di Chicago (Illinois), lo studio coordinato dal professor Christopher Murray ha messo sotto i riflettori un arco di tempo molto lungo che partiva dal 1990 e arrivava quasi fino ai giorni nostri nel 2017: e la ricerca apparsa su Lancet ha mostrato che una dieta povera in determinati componenti è responsabile di un numero maggiore di morti rispetto a tutti quelli che sono i principali fattori di rischio per l’essere umano, vale dire dipendenze da alcol, fumo, ecc. In particolare, esaminando i dati desunti dalle indagini compiute in 195 Stati, si vede come vi sia un consumo spropositato di bevande zuccherate (circa dieci volte la soglia raccomandata) e una penuria di alimenti sani, tanto che l’aumento dei casi di obesità continua a essere in stretta correlazione con l’insorgenza di problemi cardiovascolari non necessariamente in età avanzata. A proposito invece della classifica dei Paesi virtuosi che vede primo Israele, va detto che l’Italia occupa una posizione lusinghiera dato che, nonostante i modelli alimentari siano stati oramai ‘contaminati’ da prodotti e mode estere, l’influenza della classica dieta mediterranea consente ancora a molti di mantenere uno stile di vita moderatamente sano e con un tasso di mortalità rilevato dallo studio di dieta (laddove in Uzbekistan è di ben 892 sullo stesso campione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA