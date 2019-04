Protesi al seno: 13 modelli vietati in Francia/ Ministro Grillo chiede parere al Css

Un particolare tipo di impianto di protesi per il seno con una superficie ricoperta da poliuritene, è stata ritirata dal mercato dall’agenzia sanitaria francese per la sicurezza dei prodotti medici, perché potrebbe provocare dei tumori. L’agenzia ha deciso di non raccomandare comunque l’espianto preventivo di tale protesi, ma il ministro della salute, Giulia Grillo, ha chiesto un parere urgente al Consiglio superiore di sanità. Una richiesta che giunge «alla luce della decisione delle autorità francesi – fa sapere il ministero – di ritirare dal mercato tali protesi e avviare eventuali iniziative nei confronti dei fabbricanti coinvolti nella produzione dei dispositivi a rischio». La misura decisa dall’Ansm, l’agenzia sanitaria francese, prevede il divieto di commercializzazione, nonché quello di distribuzione di 13 diversi modelli di protesi di 6 aziende, nonché il ritiro di quelle già presente negli ospedali. Una misura che avrà effetto da domani, venerdì 5 aprile, vista la possibilità che possano sviluppare il linfoma anaplastico.

PROTESI AL SENO: 13 MODELLI VIETATI IN FRANCIA

Come sottolineato dai colleghi di TgCom24.it, sono circa 400mila le donne in Francia che nel 2017 sono state operate al seno e a cui è stata applicata la protesi mammaria vietata, ma dal 2011 sono stati solo 59 i casi di ALCL associati a tali protesi al silicone. La misura adottata dall’agenzia, è stata decisa di modo da «ridurre l’esposizione delle donne al rischio di linfoma anaplastico a grandi cellule, che resta un rischio raro ma grave». L’Ansm ha anche giustificato il perché non sia il caso di espiantare le protese già inserite: «Tenendo conto della rarità di tale rischio, l’agenzia non raccomanda l’espianto preventivo per le donne portatrici di tali impianti». L’associazione francese raccomanda di utilizzare impianti mammari di tipo liscio, ed ha altresì attivato un numero verde, invitando le donne a cui è stato inserita la protesi in oggetto a consultare il proprio medico nel caso in cui avessero dei dubbi o riscontrassero dei problemi.

