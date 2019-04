Stimolazione wireless midollo spinale per paraplegici/ Speranza per Manuel Bortuzzo?

Una stimolazione wireless del midollo spinale per aiutare a far camminare di nuovo le persone paraplegiche come Manuel Bortuzzo: è questa la tecnica messa a punto da un gruppo di ricerca elvetico in servizio presso il Politecnico Federale di Losanna e che pare abbia già dato positivi riscontri nella prima fase della sperimentazione su tre pazienti. Tuttavia, al momento quello di aver trovato una terapia adatta per i casi di paraplegia è ancora una ipotesi ma la stimolazione per via elettrica del midollo spinale avrebbe già permesso a sei persone di fare alcuni passi: a rivelarlo è stato Gregoire Courtine, direttore del gruppo di ricerca del Politecnico svizzero che ha messo a punto la suddetta tecnica assieme al collega Jocelyne Bloch. “Al momento è prematuro parlarne” ha detto Courtine a margine proprio di un evento nel corso del quale avrebbe esposto i risultati ottenuti dalla sua équipe, confermando però che lo sfortunato nuotatore 19enne rimasto paraplegico a causa di un colpo di pistola.

ANCHE MANUEL BORTUZZO NELLA SPERIMENTAZIONE?

A proposito di questa tecnica wireless, il coordinatore del gruppo ha ricordato che dall’anno prossimo partirà una sperimentazione ad hoc su dei pazienti particolari, ovvero coloro che presentano delle lesioni al midollo spinale abbastanza recenti e per questo motivo Courtine ha aggiunto che si potrebbe pensare di inserire lo stesso Manuel Bortuzzo in questo programma, qualora le verifiche del caso e i test necessari dovessero dare il via libera e pur ricordando che la vicenda del nuotatore italiano presenta tuttavia delle peculiarità ancora da valutare dal momento che la lesione è stata causata da un proiettile. Ad ogni modo la tecnica brevettata presso il Politecnico di Losanna ha dato risultati fino ad ora incoraggianti, come peraltro annunciato su importanti riviste scientifiche già nel corso del 2018: la Stimo (acronimo che sta a indicare STImulation Movement Overground) veicola gli impulsi elettrici attraverso un impianto senza fili e che mira a migliorare le funzioni neurologiche dei pazienti trattati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA