Meningite a Milano: morta bimba di 4 mesi/ Escluso il meningococco: niente profilassi

La meningite fa un’altra vittima, ancora una volta piccolissima. A Milano è morta una bimba di soli 4 mesi, deceduta ieri presso la Clinica De Marchi – Policlinico per sepsi da pneumococco. A comunicarlo, come riferisce Il Messaggero, è stata la Regione Lombardia attraverso nota ufficiale. La piccola bimba di poche settimane era stata ricoverata alla De Marchi, proveniente dall’Asst Valle Olona di Busto Arsizio: i primi accertamenti tempestivi, poi il trasporto d’urgenza a Milano, ma non è bastato a salvare la piccola. Pochi minuti dopo il suo arrivo presso la struttura ospedaliera del capoluogo lombardo, è giunto infatti il decesso. «Apprendo la notizia con immenso dolore – ha detto Giulio Gallera, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia – e porgo a nome della Giunta regionale le condoglianze ai familiari e il mio personale abbraccio». Lo stesso assessore ha aggiunto che in questo caso non è stato previsto l’avvio di una profilassi, a differenza invece di quanto avviene per il meningococco, già escluso: «Le strutture di Ats Milano città metropolitana e Insubria – ha aggiunto e concluso – insieme ai medici dei due ospedali, hanno completato gli approfondimenti necessari in modo meticoloso».

MENINGITE A MILANO: MORTA BIMBA DI 4 MESI

Sulla piccola era stata disposta l’autopsia subito dopo il decesso, che ha appunto escluso il meningococco e la necessità di una profilassi. Purtroppo morire da Meningite non è così raro come sembra. Pochi giorni fa, vicino a Busto Arsizio, in quel di Saranno, a morire fu una ragazza di soli 24 anni, colpita da una meningite fulminante. In quel caso venne disposta la profilassi per i parenti e i colleghi che erano venuti a contatto con la defunta nei giorni precedenti la morte. A metà mese scorso, invece, a morire fu un bimbo di soli 16 mesi residente in quel di Vicenza: anche in quel caso non venne disposta la profilassi visto che non vi era il rischio di un possibile contagio.

