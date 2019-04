Morto a 27 anni dopo antibiotico/ Il monito dei genitori “Ci sono altri decessi”

Nicolò Daversa è morto lo scorso marzo, a 27 anni, per un antibiotico, ed ora i famigliari di quel ragazzo strappato alla vita da un farmaco, chiedono giustizia e che sia fatta luce su questa terribile tragedia. Nicolò è morto il 9 marzo scorso nelle Marche, presso l’ospedale di Jesi dove era giunto in condizioni disperate a seguito dell’assunzione di un antibiotico avvenuta due giorni prima il ricovero. Quel medicinale aveva provocato un gravissimo choc anafilattico al ragazzo originario di Falconara, mentre si trovava in casa con la propria fidanzata. Assurdo che un farmaco che avrebbe dovuto guarire, ha invece provocato la morte di un giovane: «Vorremmo capire – le parole di Antonio Daversa, il papà di Nicolò, rilasciate ai microfoni dell’edizione online del quotidiano Il Messaggero – se ci sia stata negligenza da parte del nostro medico di famiglia nel prescrivere un farmaco così potente, che Nicolò non aveva mai assunto, senza visitarlo: la ricetta peraltro è stata intestata a me».

MORTO A 27 ANNI DOPO ANTIBIOTICO/ IL MONITO DEI GENITORI

Alla famiglia interessa in particolare «che si vada a fondo sul farmaco che gli è stato iniettato, perché in Italia i casi di decesso che potrebbero essere legati all’assunzione di questo farmaco sono diversi: oltre a mio figlio, c’è il signore di Cassino ma anche un 47enne deceduto in Calabria nell’agosto 2016 e altri ancora». La famiglia Daversa si è affidata allo Studio 3A-Valore spa per cercare di capire se vi sia una correlazione diretta fra la morte del figlio e il farmaco usato per curare il mal di gola, ed ha poi rivolto il proprio appello al Ministero della Salute: «Chiediamo di attivarsi per sottoporre quel medicinale ad una campagna di analisi e controllo per escluderne la nocività o per verificare se vi sia stato qualche errore nella composizione di alcuni lotti: per scongiurare altri drammi. E perché la morte di Nicolò, almeno, non sia stata vana e possa servire per salvare altre vite». Il medicinale in questione è il Fidato, che ha lo stesso principio attivo del Rocefin, già assunto dalla vittima in passato. Dopo la denuncia presentata dai famigliari è stata aperta un’indagine con l’accusa di omicidio colposo nei confronti del medico di famiglia, colui che avrebbe somministrato il farmaco al ragazzo, senza nemmeno visitarlo, stando al racconto dei genitori.

