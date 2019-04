Trimetilaminuria, la sindrome da puzza di pesce/ Cos’è e perché si emana questo odore

Cos’è la trimetilaminuria, la sindrome di cui si parla oggi a “Le Iene”? Si tratta di una malattia metabolica, nota col nome di sindrome da puzza di pesce. Colpisce soprattutto le donne – forse per l’influenza di estrogeni e progesterone – e può essere di origine genetica o insorgere in seguito a disturbi ormonali e metabolici. Si tratta di una patologia caratterizzata dall’emissione di un odore molto sgradevole, simile appunto a quella del pesce marcio. La variante più nota di questa sindrome è quella congenita, autonomia recessiva. In questo caso si manifesta durante lo svezzamento. L’odore non è costante, ma si intensifica quando vengono consumati determinati alimenti o in fasi specifiche della vita. Nella forma congenita, la trimetilaminuria è dovuta alle mutazioni del gene monoossigenasi-3 contenente la flavina. L’enzima che metabolizza e converte l’ammina rimetillamina (TMA) in trimetilamina N-ossidata è alterato. In alternativa, l’odore è provocato da un’eccessiva escrezione di trimetillamina, a causa di malattie del fegato, alterazioni ormonali o intestinali.

TRIMETILAMINURIA, COS’È LA SINDROME DA PUZZA DI PESCE

La trimetilaminuria non comporta altre disfunzioni fisiche, ma l’impatto è devastante a livello psicologico, perché spesso porta i pazienti verso la solitudine, isolamento sociale, ansia e depressione. Anche avere reazioni intime per chi soffre di questa sindrome può essere difficile. La malattia è diagnosticata con la misurazione delle concentrazioni di trimetillamina nelle urine e con test genetici ad hoc, nel caso in cui possa sussistere una forma ereditaria. Ad oggi non esiste una cura per ridurre l’intensità dell’odore emesso, ma continue docce con saponi a uno specifico Ph e deodoranti in grande quantità possono aiutare, ma è importante seguire una dieta specifica per limitare l’assunzione dei precursori della sostanza. Tra i cibi da evitare ad esempio ci sono pesce, uova, piselli, fagioli, fegato e frutti di mare. L’odore emanato comunque può essere più forte durante la pubertà, il ciclo mestruale e nei giorni appena precedenti, dopo uno sforzo fisico o aver mangiato, appunto, determinati alimenti.

