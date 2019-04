Torna protagonista l’allarme listeria in Italia con stavolta la coppa di testa Bartolini carni al centro della contesa. Il Ministero della Salute ha voluto rilasciare un annuncio, sottolineando come sia stato richiamato un lotto per la presenza di Listeria monocytogenes. Il tutto è stato rilevato durante le analisi di autocontrollo e riguarda i tranci venduti sottovuoto rispettivamente da 3 e 6 chilogrammi. Questi appartengono al lotto del 27/03/2019 con scadenza 26/07/2019. L’affettato è stato prodotto dalla Bortoloni Carni di Bartoloni Elisabetta & C. Snc a Spoleto nello stabilimento di frazione Fogliano 7 in provincia di Perugia. Il marchio di identificazione: IT 9-3190/L CE. Inoltre è stato consigliato, in via precauzionale, ai consumatori di non mangiare l’insaccato con il numero di lotto in questione. Inoltre è stato specificato di restituirlo direttamente al punto d’acquisto dove ci sarà il rimborso.

Allarme Listeria coppa di testa Bartoloni: ecco i lotti e le date di scadenza

Continua l’allarme Listeria con la coppa di testa a marchio Bartoloni Carni. Il Fatto Alimentare ha ricordato come dal primo gennaio di quest’anno i richiami siano stati 33 per un totale di 3 revoche e 61 prodotti. Va specificato come Il Ministero della Salute sia sicuramente attento e pronto sempre e comunque a valutare con attenzione la situazione, per cercare di tutelare la salute dei consumatori ed evitare possibili epidemie. Va specificato, ancora una volta, che i prodotti sotto inchiesta non sono da considerarsi sempre come prodotti in situazioni sbagliate dalle aziende. Va infatti valutato con attenzione anche e soprattutto lo stato di conservazione dello stesso prodotto.

