Meningite a Genova, ricoverata 54enne/ Donna trasferita all’ospedale Galliera

Nuovo allarme meningite a Genova: dopo i due casi di marzo, registrati a inizio e fine mese, una donna ha manifestato sintomi riconducibili a un episodio di meningite meningococcica. Come riportano i colleghi di Genova Today, una donna di 54 anni ha contratto il Neisseria meningitidis, batterio che causa questa tipologia di meningite: la paziente è stata immediatamente trasferita all’ospedale Galliera dopo aver manifestato i primi sintomi legati alla pericolosa patologia. Come sottolineato in precedenza, nel capoluogo ligure sono stati già registrati due casi a marzo: il 5 marzo è stata ricoverata al Policlinico San Martino una donna di 70 con diagnosi di meningite da meningococco, idem per quanto riguarda la 71enne residente in provincia di Alessandria ricoverata nella stessa struttura sanitaria il 24 marzo 2019.

ALTRO CASO DI MENINGITE, LE ULTIME NOTIZIE

Come sottolineano i colleghi di Genova 24, la 54enne originaria dell’Ecuador si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Galliera e la diagnosi è stata confermata dagli esami di laboratorio: la donna è stata sottoposta ad adeguata terapia. Come da protocollo, la Asl 3 ha avviato la profilassi antibiotica ai familiari e a tutti coloro che sono entrati in contatto con la cinquantaquattrenne negli ultimi giorni. Due giorni fa una bimba di 4 appena quattro mesi è deceduta alla Clinica De Marchi – Policlinico per sepsi da pneumococco: non è bastato il trasporto d’urgenza a Milano per la neonata. In questo caso non è stato previsto l’avvio di una profilassi a causa dell’assenza di meningococco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA