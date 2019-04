Incredibile è la storia di Rose Marie Bentkey una donna americana dell’Oregon che è morta lo scorso anno a 99 anni dopo aver vissuto senza sapere di avere gli organi al contrario. Nonostante questo è riuscita a vivere in buona salute. Il suo stato è stato archiviato come una condizione rara dal nome situs inversus con levocardia. Si tratta di avere organi invertiti quasi come se all’interno del corpo si trovasse uno specchio. La cosa più clamorosa, che ha sconvolto il mondo della medicina, è stata la posizione del cuore con l’atrio e il ventricolo sinistro spostati tutti a destra. La scoperta è arrivata dopo il decesso della donna che aveva deciso di donare i suoi organi. La scienza così ha potuto studiare una situazione alquanto singolare che non ha precedenti così evidenti.

99 anni con gli organi al contrario: Rose, la donna con il cuore a destra e…

La storia della donna di 99 anni con gli organi al contrario ha stupito primi fra tutti quelli che si sono avvicinati al suo corpo per l’autopsia dopo la morte. Warren Nilsen e altri quattro studenti infatti hanno sezionato il cadavere di RoseMarie Bentkey, trovando da subito qualcosa di anomalo. La scoperta è partita dal fatto che nessuno riusciva a trovare la vena cava, un condotto venoso che trasporta sangue deossigenato da organi e tessuti al cuore, per poi essere riossigenato dai polmoni e tornare in circolo. Fu così chiamato il professore che rimase senza parole di fronte ai suoi studenti, la vena cava infatti non era assente ma si trovava a sinistra della spina dorsale e non a destra come in realtà possiamo vedere in un qualsiasi essere umano.

