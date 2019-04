Allarme Listeria, ritirati tramezzini salmone/ Penny Market richiama i lotti

Torna l’allarme Listeria con Penny Market che ha ritirato un lotto di tramezzini salmone e maionese. Proprio la nota catena di supermercati ha pubblicato il richiamo di due lotti prodotti da Due A.A.. Le confezioni sono quelle dove all’interno ci sono due tramezzini, formato da 140 grammi. I numeri dei lotti sono 9455 1 e 9455 2 e la data di scadenza è il 13/05/2019. Questi sono stati prodotti all’interno del Laboratorio Gastronomico Due A.A. Srl presso Sedriano nella città metropolitana di Milano nello stabilimento di via Galvani 5/7. Inoltre è stato specificato come i tramezzini non debbano essere consumati a scopo precauzionale e che si potranno restituire nel punto vendita dove sono stati acquistati per essere sostituiti o per ricevere il rimborso. Penny Market ha specificato che i punti vendita interessati sono in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Marche, Trentino, Toscana, Umbria e Veneto.

Allarme Listeria, ritirati tramezzini al salmone: cos’è?

Ma cos’è la Listeria che ha portato al ritiro di tramezzini salmone e maionese nei punti vendita Penny Market? Si tratta di una tossinfezione alimentare che prende nome appunto dal batterio che la causa cioè il Listeria monocytogens. L’infezione si verifica principalmente su cibi crudi come carne non cotta, verdure crude e latticini. I processi di cottura e pastorizzazione portano poi ad eliminare la maggior parte dei batteri. Sono due però i modi principali in cui si manifesta. La prima è una forma tipica che arriva poche ore dopo l’ingestione del cibo contaminato, poi la seconda invece è quella invasiva che dall’intestino va a colpire direttamente il sistema nervoso tramite il sangue. In entrambi i casi i rischi per la salute sono veramente molto alti.

