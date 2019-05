Cancro? Non ci si ammala per caso/ Le cause nei fattori ambientali

Non ci si ammala di cancro per caso o per motivi legati alla sorte, lo rivela uno studio tutto italiano. Arriva una nuova conferma legata al fatto che tutto dipenda da fattori “ambientali” in grado di creare delle alterazioni geniche. La parte importante dello studio però è legata al fatto che queste sono prevedibili e dunque è possibile studiare nuovi metodi per riuscire a superare una delle malattie più terribili della nostra era. La ricerca è stata effettuata dall’Istituto Europeo di Oncologia e poi pubblicata sulla rivista specializzata Nature Genetics. Decisivo è stato l’intervento dello European Research Council che ha finanziato gli specialisti per arrivare a questi risultati. Il direttore della Ricerca e professore di patologia generale dell’Università di Milano è il dottor Piergiuseppe Pelicci. Al suo fianco abbiamo visto il ricercatore IEO e di patologia generale della stessa facoltà Gaetano Ivan Dellino. In collaborazione c’era anche il gruppo di Mario Nicodemi professore dell’Università di Napoli Federico II.

Cancro? Non ci si ammala per caso: le parole di Pellicci

Il dottore Piergiuseppe Pelicci ha coordinato lo studio che dimostra come non ci si ammali di cancro per caso. Come riportato dal Corriere della Sera, nella sua versione online, questi ha specificato: “Nel corso della vita un uomo su due e una donna su tre si ammalano di cancro. Perché viene da chiedersi? Un tumore si sviluppa quando una singola cellula accumula 6 o 7 alterazioni del DNA a carico di particolari geni, cioè i geni del cancro. la domanda diventa lo scoprire cosa determina quelle alterazioni. La ricerca di una risposta ha creato due scuole di pensieri. Da una parte quella che identifica la causa principale nell’ambiente in cui viviamo e dallo stile di vita. L’altra ne attribuisce l’origine alla casualità e dunque alla sfortuna“. Parole importanti che apriranno a diverse ricerche per trovare ulteriori soluzioni.

