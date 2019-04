Dieta del limone/ Dimagrante e depurativa, ma ci sono verità e falsi miti

Quando ci si vuole depurare dopo giorni di grandi abbuffate, come quelli di Pasqua e Pasquetta, si ricorre alla dieta del limone. Un grande classico, ma non fa miracoli. Se non rientra in un regime troppo drastico, il limone può essere davvero un concentrato di salute. Ha infatti un potere drenante e diuretico che aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e a combattere la cellulite. Inoltre, facilita la digestione e migliora il lavoro del fegato. Se ad esempio si beve succo di limone diluito in acqua fredda o calda, soprattutto la mattina a stomaco vuoto, ma senza aggiungere zucchero, si “alcalinizza” il fisico, riequilibrando così il ph fisiologico. Ma un bicchiere di succo di limone può essere bevuto anche come spuntino, a metà mattina e pomeriggio, o per condire insalata e verdure crude o cotte. Il limone ha un buon contenuto di vitamina C che rinforza il sistema immunitario e combatte i malanni da raffreddamento. Visto che non esiste una dieta del limone ufficiale, ci sono tanti regimi che si danno questo nome. Ma spesso sono piani alimentari restrittivi e squilibrati dal punto di vista nutrizionale. Quindi fanno dimagrire, ma vanno affrontati con cautela e seguiti per pochi giorni, con la consapevolezza che poi si possono recuperare i chili persi.

DIETA DEL LIMONE TRA VERITÀ E FALSI MITI

Comunque la dieta del limone più nota è la “Lemonade Detox Diet”, conosciuta anche col nome di “Master Cleanse”. È famosa da quando ne ha parlato Beyonce, ma il piano è stato messo in discussione dalla comunità scientifica. Si basa sull’assunzione quotidiana di 6-12 bicchieri di una bevanda composta da succo di limone o lime, sciroppo d’acero puro, pepe di cayenna con acqua calda o fredda. Ma nel corso della giornata non si assumono altri alimenti, che vengono invece reinseriti gradualmente dopo dieci giorni, a partire da succo di arancia, minestre di brodo, frutta e verdura. Ma è una forma di digiuno, quindi una dieta sconsigliabile. Più ragionale è quella dieta che prevede l’assunzione di quella limonata prima di colazione, poi yogurt magro e frutta, quindi spunto a base di limonata fresca e un frutto, pranzo con zuppa di verdura e una fettina di pane integrale, o insalata di legumi e verdure (o pasta/riso con verdure); limonata nel pomeriggio con qualche mandorla o frutto, cena con carne bianca o pesce. E prima di andare a dormire un’altra limonata. Ma così si può soffrire di debolezza e mancanza di concentrazione.

