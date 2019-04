Dieta idrica/ Acqua per dimagrire: ecco come perdere peso con i liquidi

Dieta idrica: Pasqua è ormai alle spalle e sono diversi i regimi alimentari a disposizione per poter perdere qualche chilo. Dalla dieta volumetrica alla dieta mediterranea, passando per il regime detox: in particolare spopola negli ultimi tempi la dieta liquida, che prevede il consumo di soli liquidi per un giorno a settimana e può aiutare a perdere peso. Parliamo di un programma alimentare che aiuta a depurare l’organismo, ma che non può essere seguito da tutti perché molto restrittiva: per poter ricorrere a questa particolare dieta è infatti necessario ascoltare il parere del proprio medico e recarsi da uno specialista. I nutrizionisti affermano che un giorno di digiuno dai cibi solidi non fa male, ma è necessario che vengano sostituiti a dovere da centrifugati di verdura e frutta.

DIETA IDRICA, COME FUNZIONA

Come riporta Quotidiano di Ragusa, la dieta idrica prevede un giorno a settimana con appena 500 calorie a fronte delle 1.200-1.400 abituali: l’energia necessaria arriva dal fruttosio dei centrifugati di frutta e verdura di stagione, molto importante è che siano alimenti freschi. Non sono dunque consigliati i succhi di frutta commerciali, ricchi di saccarosio, mentre è possibile integrare il piano alimentare con uno yogurt magro che dà un importante apporto di proteine. Frutta e verdura a volontà, dunque, con grande rilievo a quelli ricchi di acqua: dall’anguria al melone, passando per le arance e l’ananas, fino alle fragole, ai cetrioli e ai finocchi. Il pieno di acqua contribuisce a depurare l’organismo, placando inoltre il senso di fame e stimolando il metabolismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA