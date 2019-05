FORMAGGI RICHIAMATI DA MINISTERO SALUTE/ “Rischio escherichia coli”: lotti e marca

Scatta l’allerta alimentare dopo il richiamo effettuato dal Ministero della Salute a causa di un rischio microbiologico legato al consumo, tra gli altri, di formaggio morbido a latte crudo Bisù. La segnalazione è stata pubblicata come sempre dal portale del dicastero presieduto dal ministro Giulia Grillo e ha interessato alcuni formaggi francesi per i quali esiste un alto rischio di contaminazione da Escherichia coli. Secondo quanto comunicato dal ministero della Salute italiano, le autorità francesi “attraverso il sistema europeo di allerta rapido alimentare (Rasff), hanno comunicato l’insorgenza di casi di sindrome emolitica uremica riconducibile al consumo di formaggi francesi a latte crudo. I formaggi coinvolti provengono dallo stabilimento con numero di riconoscimento FR 26 281 001 CE”.

FORMAGGI RICHIAMATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Ma quali sono i prodotti interessati dal rischio escherichia coli e dunque dal richiamo alimentare? Si tratta dei formaggi Saint-Felicien (confezioni da 180 g) e Saint Marcellin (confezioni da 80 g) tutti i lotti da l 032 a l 116; i marchi commerciali Fromagerie alpine, Carrefour, Reflet de France, Leclerc, Lidl, Auchan, Rochambeau, Prince des bois, Sonnailles et Prealpin. Secondo quanto si può leggere sulla documentazione fornita dal ministero della Salute, il formaggio morbido a latte crudo Bisù richiamato per rischio microbiologico arriva dallo stabilimento di Romans sur Isere: 19066, 19087 e 19102 i lotti interessati. Come riportato da Fanpage, “il ministero della Salute ha già provveduto ad allertare gli assessorati regionali alla sanità affinché verifichino il rispetto delle procedure previste. Mentre le informazioni per i consumatori sono pubblicati nel sito dell’autorità francese”.

