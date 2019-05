Gene killer resistente agli antibiotici/ Nel 2050 si prevedono 10 milioni di morti

Arriva una notizia che mette i brividi e cioè quella della presenza di un gene killer resistente ad ogni tipo di antibiotico. Un team di ricercatori della Cornell University si è messa a lavoro sul Dna della salmonella, scoprendo questo super gene in grado di resistere a ogni tipo di antibiotico presente in medicina. EurekAlert e Medical xPress parlano di questo gene in grado di resistere addirittura al trattamento da Colistina, considerato l’ultima istanza in fatto di antibiotici. Lo rivela Martin Wiedmann che specifica: “Questo è un antibiotico di ultima istanza, ed è designato come arma definitiva anche dall’Oms. Tuttavia il gene MCR-9 induce i batteri a resistere. Quando la Colistina non funziona allora c’è da preoccuparsi. Significa la morte certa per il paziente. Se la resistenza al potente antibiotico dovesse diffondersi nel mondo allora moriranno tantissime persone“.

Gene killer resistente agli antibiotici: una previsione da brividi

In merito al gene killer in grado di resistere a ogni tipo di antibiotici si parla di una proiezione che fa davvero spavento. Ogni anno, al momento, muoiono in tutto il mondo 700mila persone per infezioni che sono resistenti agli antibiotici. Nel 2050, quindi tra poco più di trent’anni, si valuta che le morti possano salire a 10 milioni l’anno se non verranno presi provvedimenti seri. Numeri che fanno temere alla sopravvivenza dell’uomo e che obbligano a dover trovare delle coordinate in grado di preparare degli antibiotici che vadano al di là di quanto esiste al momento. Lo Iacg evidenzia come questo problema riguardi diversi tipi di infezione. Un impatto che viene messo ora in evidenza dall’Onu e dall’Oms prima che possa essere davvero troppo tardi.

