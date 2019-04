ITALIA, EMERGENZA MEDICI/ Solo 2000 specialisti per 14 milioni over 65

Se non è un’emergenza sanitaria questa poco ci manca: in Italia ci sono circa 13,8 milioni di over 65 e il loro numero raggiungerà i 20 milioni nel 2050 e i medici specialisti in grado di curare a tutto tondo quegli anziani che hanno più malattie contemporaneamente sono poco più di 2.000, un numero destinato a scendere di pari passo con l’aumento delle problematiche di salute dei pazienti. Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg), come riportato dall’ANSA, ha lanciato l’allarme:”Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero peggiorarne un’altra. La valutazione d’insieme della salute degli anziani e, soprattutto degli over 80, è quella che spetta al geriatra, vero e proprio coordinatore in grado di tarare le cure sulle necessità e fabbisogni del singolo paziente: abbiamo oggi appena 2.000 specialisti in Geriatria in tutta Italia e ogni anno ne vengono formati solo 169 perché questo è il numero delle nuove borse di specializzazione finanziate ogni anno”.

EMERGENZA MEDICI IN ITALIA

L’Italia è dunque un Paese che invecchia ma la discrepanza tra necessità e offerta si allarga sempre di più. Superati i 70 anni di età, infatti, circa l’80% degli anziani deve fare i conti con almeno due o più patologie croniche come cardiopatie, osteoporosi, pressione alta e diabete. Come riportato dall’ANSA, “il calcolo del fabbisogno tiene conto, e per difetto, solo delle necessità ospedaliere, ma non tiene conto dell’impiego in strutture territoriali per l’assistenza domiciliare erogata dalle Asl, di quello nelle residenze sanitarie assistenziali sia pubbliche che private”. Secondo Raffaele Antonelli Incalzi, per risolvere questa grave carenza, “nell’arco di un quindicennio occorrerebbero circa 450 borse di specializzazione per ‘sfornare’ altrettanti specializzati ogni anno. Consapevoli che ad oggi questo è impossibile riteniamo che almeno 300 sarebbero il minimo per attutire il problema”.

